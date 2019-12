Greta Thunberg przeprasza za swoje przemówienie i myśli o urlopie. "Musi odpocząć"

Greta Thunberg stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych aktywistów proekologicznych. Jej ostatnie przemówienie wywołało sporo kontrowersji, za co szwedzka działaczka postanowiła przeprosić.

Greta Thunberg przeprasza za piątkowe wystąpienie (Instagram.com, Fot: Greta Thunberg)

Piątkowe przemówienie Grety Thunberg wywołało sporo kontrowersji z powodu nieporozumienia językowego. Użyła w swoich wystąpieniu zwrotu "postawić przywódców światowych pod ścianą", co w języku angielskim odnosi się do egzekucji przez pluton. Thunberg na Twitterze szybko przeprosiła za użycie zwrotu, które w jej rodzimym języku nie ma tak negatywnego znaczenia.

- Wczoraj powiedziałam, że musimy pociągnąć naszych przywódców do odpowiedzialności i niestety użyłam stwierdzenia "postawcie ich pod ścianą". Chodziło mi o szwedzkie "att ställa någon mot väggen" - napisała młoda aktywistka w poście. - czyli pociągnięcie kogoś do odpowiedzialności Tak się dzieje, gdy improwizujesz przemówienia w drugim języku - dodała. - Przepraszam, jeśli ktoś źle to zrozumiał.

Greta Thunberg zapewniła, że jej celem nie było nakłanianie nikogo do przemocy i nie to było celem jej wystąpienia. Niedługo potem przyznała, że musi odpocząć i planuje zrobić sobie dłuższą przerwę. Aktywistka wyznała, że będzie w domu na Boże Narodzenie, ale jej przerwa potrwa dłużej, by mogła zebrać siły na kontynuowanie walki o poprawę klimatu.