Grenlandia zyskuje nowe tereny. Linia brzegowa powiększyła się o 1620 km

Grenlandia , największa wyspa na świecie, zyskała na przestrzeni ostatnich 20 lat aż 1620 km nowej linii brzegowej - przekonują badacze, którzy swoją analizę opublikowali w naukowym czasopiśmie "Nature Climate Change". To wynik topnienia lodowców , które cofnęły się, odsłaniając wcześniej ukryte pod lodem tereny. Proces ten, znany jako deglacjacja, jest efektem ocieplenia klimatu.

Rozkład przestrzenny i przykłady nowych i utraconych linii brzegowych w Arktyce od 2000 do 2020 r. Przykłady pokazane na fotografiach z 2020 r. z zaznaczonymi pozycjami czoła lodowca w 2000 r.

Grenlandia, choć jest autonomicznym terytorium zależnym Danii, pozostaje w centrum zainteresowania światowych mocarstw, które widzą w niej potencjał do eksploatacji nowych zasobów. To, co dla jednych jest zagrożeniem, dla innych może być szansą na rozwój.