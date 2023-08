Gorąco w pobliżu spornych wysp. Pierwsza taka sytuacja w historii

Tokio wezwało Rosję we wrześniu 2022 r. do powstrzymania się od manewrów w pobliżu spornego terytorium po tym, jak grupa chińskich i rosyjskich okrętów odbyła ćwiczenia z ostrzałem w pobliżu wysp. Na wodach w pobliżu cieśniny Miyako zaobserwowano 11 rosyjskich i chińskich okrętów. Tokio uznało ten rejs za prowokację, mimo że jednostki pozostawały na wodach międzynarodowych.

Agencja Kyodo ujawniła, że podczas rozmów, które odbyły się w Moskwie w marcu br., przywódca Chin Xi Jinping powiedział Putinowi, że Chiny "nie stoją po żadnej ze stron" w sporze terytorialnym o Wyspy Kurylskie. Jest to istotna zmiana stanowiska – przez dekady Chiny stały na stanowisku, że cztery sporne wyspy należą do Japonii.

Hyuga to nowoczesne japońskie śmigłowcowce (w rodzimym kraju klasyfikowane jako niszczyciele śmigłowcowe), które zaczęły wchodzić do służby w 2009 r. Japonia ma obecnie tyko dwa takie okręty.

Amerykański niszczyciel wysłany na ćwiczenia jest nieco mniejszy, ale jego długość i tak przekracza 150 m. Załogę stanowi prawie 300 marynarzy (w tym ok. 60 oficerów), a wyposażenie m.in. system uzbrojenia Aegis z rozbudowaną elektroniką i radarami do śledzenia i naprowadzania broni w celu zniszczenia wrogich celów. Fregaty klasy Halifax to kanadyjskie okręty (łącznie ten kraj ma ich 12), które weszły do służby w 1992 r. Mierzą po 134 m długości. Najczęściej lądują na nich kanadyjskie śmigłowce Sea King lub AW101.