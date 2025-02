Góra, która nigdy nie została zdobyta. Jest uważana za siedzibę bogów

Niezdobyta góra Kajlas, licząca 6714 m n.p.m ., to szczyt w zachodnim Tybecie, w Transhimalajach, górach znajdujących się na południu Wyżyny Tybetańskiej. Jej ściany tworzą kształt piramidy . U jej podnóża znajdują się źródła dłuższych rzek w Azji - Indusu i Brahmaputry. Uznawana jest za świętą górę i jest celem pielgrzymek dla wyznawców hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu i religii Bön. Uznają oni to wzgórze za tajemnicze , duchowe centrum świata i miejsce, które zamieszkują potężne bóstwa.

Mnisi ze świątyń otaczających Górę Kajlas od dawna pilnują, by nikt nie wspinał się na jej wierzchołki. Ich czujność skłania entuzjastów teorii spiskowych do podejrzeń, iż w ten sposób może ukrywają oni istnienie tajemniczego miasta. Legenda głosi, że Góra Kajlas skrywa Agarthę, podziemne miasto z systemem tuneli prowadzących do ważnych energetycznych punktów na całym świecie.

Pielgrzymi czterech religii wędrują nie na szczyt, lecz wokół góry, co stanowi świętą podróż, nieprzeznaczoną dla każdego. Taki marsz obejmuje 56 kilometrów i może trwać ponad tydzień. W opinii mnichów, wyprawa powinna trwać jeden dzień, lecz dla zwykłych ludzi wydaje się to wręcz niemożliwe do wykonania. Mimo że trud wędrówki jest ogromny, dla mieszkańców Tybetu nie stanowi to istotnego wyzwania. Potrafią oni przemierzyć dziennie 50 kilometrów, niosąc ciężary do 70 kilogramów.