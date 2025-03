Głębinowy dywersant Pekinu. Chińczycy ujawnili, czym mogą przeciąć podmorskie kable

Takie działania są stosunkowo proste do przeprowadzenia, a ich sprawcy trudno udowodnić celowe działanie, a nie np. zaniedbanie lub błąd załogi. Z tego powodu podwodna infrastruktura w ciągu ostatnich lat stała się celem wielu ataków . Część z nich przeprowadziły statki należące do chińskich armatorów.

W takim kontekście ujawniony przez Chiny sprzęt urasta do rangi bardzo groźnej broni . Opracowane przez Państwowe Laboratorium Głębinowych Pojazdów Załogowych rozwiązanie to przecinak zaprojektowany do pracy w warunkach głębinowych, przeznaczony do integracji z różnego rodzaju podwodnymi jednostkami.

Na potrzeby konstrukcji, która musi wytrzymać ciśnienie rzędu 110 MPa, opracowano m.in. specjalny stop tytanu, a także nowy rodzaj akumulatorów, minimalizujących ryzyko pożaru podczas wielogodzinnych misji w zanurzeniu . Wśród urządzeń wchodzących w skład wyposażenia Strivera szczególną uwagę budzą dwa manipulatory, zdolne do podnoszenia przedmiotów o masie do 60 kg.

Informacje udostępnione przez Chińczyków spotkały się z dużym zainteresowaniem - choć nowy sprzęt jest przedstawiany jako narzędzie badawcze, nie ma wątpliwości co do możliwości użycia go w roli podwodnej broni. Co więcej, nie jest to pierwszy sprzęt o takim przeznaczeniu, opracowany przez Chiny.