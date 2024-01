Najdłuższy kabel podmorski na świecie. Ułatwi dzielenie się prądem

Zbudowany przez brytyjską firmę National Grid i duńskiego operatora systemu przesyłowego Energinet interkonektor energetyczny Viking Link jest najdłuższym tego rodzaju obiektem na świecie. Uruchomiony 29 grudnia 2023 r. kabel podmorski połączył ze sobą Wielką Brytanię i Danię. Długość interkonektora to 475 mil, czyli blisko 765 kilometrów. Rozciąga się on między podstacją Bicker Fen w Lincolnshire a podstacją Revsing w południowej Jutlandii w Danii.

Jak czytamy na stronie internetowej National Grid , zrealizowanie projektu kosztowało 1,7 miliarda funtów. W ciągu dziesięciu lat ma on z kolei przynieść konsumentom z Wielkiej Brytanii oszczędności na poziomie 500 milionów funtów.

Viking Link ma początkowo działać z mocą 800 MW. Wynika to z ograniczeń technicznych. Pełna moc kabla wynosi jednak 1,4 GW i obie firmy deklarują, że będą pracować nad umożliwieniem wykorzystania pełni mocy interkonektora w bieżącym roku.

Możliwość przesyłania energii generowanej przez elektrownie wiatrowe między Wielką Brytanią a Danią ma istotnie wpłynąć na redukcję emisji CO2. Wykorzystanie Viking Link ma przełożyć się na redukcję emisji 600 tys. ton emisji dwutlenku węgla, co jest równoznaczne z usunięciem z dróg ok. 280 tys. samochodów. Ilość energii elektrycznej, którą będzie dało się transportować przy wykorzystaniu Viking Link, odpowiada mocy, którą można by zasilić 2,5 mln brytyjskich gospodarstw domowych.