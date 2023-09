W sobotę 9 września 2023 roku siły ukraińskie dokonały znaczącej liczby zniszczeń na sprzęcie przeciwnika oraz w szeregach jego siły żywej. Niemal 500 osób z personelu wojskowego, pięć dronów, dziesięć czołgów, dwadzieścia dwa systemy artyleryjskie i ponad 70 innych pojazdów naziemnych doliczono tego dnia do listy rosyjskich strat opublikowanej przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińcy do eliminacji wrogich jednostek używają między innymi broni pochodzącej z Polski. Zaledwie przedwczoraj donosiliśmy o eliminacji rosyjskich czołgów przez polskie armatohaubice Krab pod Bachmutem.

Straty rzecz jasna, zdarzają się po każdej z walczących stron. Jednak, na szczęście, często słyszymy o przypadkach, w których ukraińscy obrońcy przeżyli nawet najbardziej agresywne ataki Rosjan. Często jest to kwestia dobrego wyposażenia ochronnego, jakie walczącym zapewnili zachodni sojusznicy. Tu przypominamy wczorajszą historię ukraińskiego czołgu, którego załoga przeżyła trafienie dwoma dronami Lancet-3 .

Do wymienionej przez Army Inform liczby zniszczonych 9 września systemów artyleryjskich należy samobieżny ciężki moździerz 2S4 Tulipan, z którego zniszczenia relację można odnaleźć na Telegramie. Na filmie możemy zobaczyć nagranie z kamery drona FVP sterowanego przez operatora z grupy "Asgard". Zdalnie sterowany pojazd wykonał iście snajperski atak, celując bezpośrednio w amunicję moździerza (pocisk o kalibrze 240 mm), co doprowadziło do spektakularnej eksplozji.