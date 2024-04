Giganty wylądowały w Polsce. Trzy potężne maszyny w jednym miejscu

Pojawienie się na polskim lotnisku największego obecnie samolotu transportowego na świecie, Antonova An-124 Rusłan, to nie lada wydarzenie m.in. dla fanów lotnictwa, którzy mogą na własne oczy zobaczyć tę mierzącą ponad 70 m długości maszynę. W środę 10 kwietnia nadarzyła się ku temu kolejna okazja w tym roku, bowiem na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował wspomniany An-124. I to nie w byle jakim towarzystwie, bo razem z dwoma innymi gigantami - Boeingami 747.

Cieszący się gigantycznym zainteresowaniem An-124 (którego lot na stronie Flightradar24.com śledziło ponad 2 tys. osób) wraz z Boeingami przyleciał do Rzeszowa z ładunkiem, którego zawartość jest nieznana – a przynajmniej nie zostało to przekazane opinii publicznej. Wiadomo jednak, że Antonov rozpoczął rejs we Włoszech (lotnisko Rzym-Fiumcino), natomiast jeden z Boeingów 747 startował w Nowym Jorku. Oba Boeingi były obsługiwane przez linie lotnicze cargo, tj. transportowe. Jeden z samolotów należy do linii Kalitta Air, drugi natomiast Compass Air Cargo. Obie firmy są amerykańskie.

Potężne samoloty na lotnisku w Rzeszowie

Zasługujący na największą uwagę Antonov An-124 to samolot, którego historia sięga jeszcze końcówki lat 70. ubiegłego wieku. Wtedy rozpoczęto trwające trzy lata prace, które zakończono pierwszym lotem An-124 24 grudnia 1982 r. Z uwagi na fakt, iż poprzedni rekordzista, An-225 Mrija, został zniszczony w trakcie ataku na lotnisko Kijów-Hostomel, An-124 jest dziś największym samolotem transportowym na świecie.

Jego gabaryty są iście imponujące – rozpiętość skrzydeł tego giganta sięga aż 73 m, czyli ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z popularnym pasażerskim Boeingiem 737-800 o rozpiętości skrzydeł 35 m. Długość An-124 to z kolei niemal 70 m, zaś jego wysokość przekracza 21 m. Tak masywny samolot rozpędza się do prędkości 865 km/h, co jest zasługą czterech silników Progress D-18T o ciągu 229 kN każdy. Maksymalny zasięg tego samolotu to zaś 11,5 tys. km, a jego całkowita ładowność sięga 150 t. Dla łatwiejszego manipulowania przewożonym ładunkiem na pokładzie znalazł się wbudowany dźwig o udźwigu 30 t.

Kolejne dwie maszyny, które przyleciały na rzeszowskie lotnisko, to Boeingi 747, czyli szerokokadłubowe samoloty, których historia sięga jeszcze końcówki lat 60. ubiegłego wieku. Pierwszą wersję 747 oblatano bowiem w 1969 r., zaś seryjną produkcję rozpoczęto rok później i zakończono dopiero w 2022 r. W historii Boeinga powstało wiele różnych wersji 747, zatem ich parametry różnią się nieznacznie w zależności od wariantu.

Generalnie rzecz ujmując Boeingi 747 są napędzane jednymi z kilku silników: Pratt & Whitney JT9D, Rolls-Royce RB211, General Electric CF6, Pratt & Whitney PW4000. Rozpiętość skrzydeł największego wariantu 747 sięga 68,5 m, zaś jego długość to maksymalnie 76,4 m. Te amerykańskie konstrukcje rozpędzają się do większej prędkości w porównaniu z Antonovem, bowiem mogą pokonywać trasę z prędkością nawet 977 km/h, a ich ładowność to ok. 120 t.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski