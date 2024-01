Gigant wylądował w Polsce. Miał na pokładzie tajemniczy ładunek

Tajemnicą pozostaje natomiast ładunek, który w poniedziałek 22 stycznia przyleciał w Antonovie. TVP3 Łódź wyjaśnia, że obowiązywał zakaz fotografowania tego, co znalazło się w luku ładunkowym, jednak zwraca uwagę, że n ajprawdopodobniej były to śmigłowce Mi-17 z jednego z afrykańskich państw . W ubiegłym roku Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę na serwisowanie maszyn z nieznanego państwa – mają być one obsługiwane w łódzkich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1.

Wymiary An-124 to z kolei niemal 70 m długości, 21 m wysokości i imponujące ponad 73 m rozpiętości skrzydeł (dla porównania: popularny pasażerski Boeing 737-800 osiąga ok. 35 m rozpiętości). We wnętrzu Rusłana znajduje się wbudowany dźwig, który pozwala przenosić ładunki o wadze do 30 t. Maksymalnie na jego pokładzie może być przewożony towar o wadze do 150 t. Ponadto producent zadbał o to, aby An-124 mógł lądować nawet na nierównym terenie (podwozie przystosowane do lądowania na nierównych pasach).