Gibka-S to rosyjska kopia polskiego systemu przeciwlotniczego Poprad

Gibka-S to nowy rosyjski system przeciwlotniczy. Po raz pierwszy pokazano go światu podczas targów Armija 2017, a dostawy sprzętu rozpoczęły się w 2023 roku. Według danych ukraińskich rosyjska armia otrzymała już kilka transz nowego sprzętu (o nieustalonej liczebności), z czego dwie w 2024 roku. Co najmniej jedna wyrzutnia Gibka-S została do tej pory zniszczona.