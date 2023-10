Zmodyfikowany "Komar" będzie siał grozę? Rosja pokazała nową broń

System Komar (określany też jako Gibka) pozwala na zwalczanie ataków powietrznych. Pierwotnie został skonstruowany do instalacji na tych platformach morskich lub lądowych, na których nie można było montować masywniejszych systemów. Został wprowadzony do użycia w 2006 roku i od tego czasu był już kilka razy modernizowany.

Pierwsze poważne modyfikacje 3M47-03E Komar zostały wprowadzone jeszcze w 2021 roku. Teraz Rosjanie zaprezentowali kolejne, nadchodzące zmiany. Największą z nich będą poprawione algorytmy odpowiedzialne za wykrywanie i śledzenie niewielkich obiektów nawodnych. Samo uzbrojenie nie zostanie zmienione ani zmodyfikowane. Poprawki wydają się być "kosmetyczne", ale pozwolą skuteczniej bronić się przed obiektami nawodnymi poruszającymi się z prędkością do ok. 50 węzłów w odległości do 6 km. Obrona przeciw obiektami lotniczymi pozostaje niezmieniona. Dodatkowo nowy "Komar" zostanie wyposażony w głowicę optoelektroniczną typu MTK-201M.