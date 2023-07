Gdzie są sinice? Ta mapa podpowie, które kąpieliska omijać

Temat sinic, które są odwieczną plagą polskiego plażowicza, jak i polskiej turystyki, powraca każdego roku w okresie wakacyjnym. Ich pojawienie się oznacza zamknięte plaże i zakaz kąpieli, co dla osoby udającej się na wyczekiwany urlop może być dość rozczarowujące. Na szczęście istnieje aktualizowana na bieżąco mapa, opracowana przez Główny Inspektorat Sanitarny. Pokazuje one kąpieliska aktualnie wyłączone z użytku. Warto się z nią zapoznać przed wycieczką nad wodę.

Sinice są zmorą plażowiczów

Sinice (spotykane też pod nazwą cyjanofity, cyjanobakterie, czy cyjanoprokariota) są prokariotami, czyli mikroorganizmami należącymi do grupy bakterii. Co ciekawe, zalicza się je do najstarszych bakterii występujących na Ziemi. Sinice należą do organizmów samożywnych i potrafią wytwarzać związki organiczne poprzez fotosyntezę. W Polskim morzu najczęściej pojawiają się w gatunku Nodularia spumigena, należącym do rzędu Nostocales.

Cyjanobakterie mają zdolności do produkowania toksycznych związków, które zaczynają być groźne, dopiero kiedy ich ilość znacznie wzrasta. Warto też pamiętać, że do sinicowych zakwitów wody potrzebne są odpowiednie warunki. Chodzi przede wszystkim o temperaturę wody od 16 do 20°C, brak lub niewielki wiatr, niewielkie fale, a także występowanie zanieczyszczeń biogennych w wodzie.

Zakwity sinic w polskich zbiornikach są spowodowane przez eutrofizację środowiska. To znaczy, że do basenów trafia zbyt duża ilość składników odżywczych. Są to głównie azotany i fosforany. Według WWF Polska te biogeny pochodzą w większości z rolnictwa, ścieków, przemysłu i depozycji powietrza.

Kąpiel w wodzie z sinicami jest niebezpieczna dla naszego zdrowia. Kontakt z nimi może doprowadzić do podrażnień skóry, dolegliwości układu pokarmowego, a niektóre źródła wskazują nawet na możliwość pojawienia się zaburzeń neurologicznych. Dlatego warto wiedzieć, gdzie występują i gdzie nie należy się kąpać.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski