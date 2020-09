Fizycy złamali 150-letnią regułę faz Gibbsa. Ciało stałe, ciecz i gaz? To już nieaktualne

Reguła Gibbsa podważona

Uzyskali fazę gazową, dwie różniące się właściwościami fazy płynne i dwie fazy stałe. Co więcej, dotychczasowy punkt równowagi zakładał współistnienie dwóch zmiennych – temperatury i ciśnienia. Okazuje się, że można znaleźć jeszcze co najmniej dwie inne: długość cząstek w stosunku do ich średnicy, a także średnicę cząstki w stosunku do średnic innych cząstek w roztworze.