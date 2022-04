Finlandia zdecydowała ws. NATO. Jaki jest jej potencjał militarny?

Według ostatnich doniesień medialnych rząd w Helsinkach zamierza opublikować dokument rozpoczynający proces ubiegania się o wstąpienie do NATO. Chociaż liczebność fińskich wojsk lądowych nie przekracza 25 tys. żołnierzy, w razie konfliktu kraj jest w stanie zmobilizować ok. 900 tys. rezerwistów. Co istotne, w przeszłości Finowie pokazali, że są w stanie pokonać nawet z pozoru znacznie silniejszego przeciwnika.

Wojna zimowa pomiędzy Finlandią i ZSRR, która wybuchła w listopadzie 1939 r., pokazała, że Helsinki są w stanie pokonać nawet trzykrotnie liczniejszego przeciwnika. Jak wygląda obecny potencjał militarny tego państwa?

Serwis Defence24 przypomina, że w 2021 r. Helsinki wydały na obronność 5,7 mld dolarów, co stanowiło 2,15 proc. PKB. W czasie pokoju armia tego kraju (wojska lądowe, siły powietrzne i marynarka wojenna) liczy ok. 31,5 tys. żołnierzy. Oprócz tego Finlandia ma do dyspozycji nawet 900 tys. rezerwistów, co stanowi jedną trzecią dorosłej populacji. Przyjrzyjmy się broni, z jakiej korzystają fińscy żołnierze.

Siły pancerne

Według Defence24 Finlandia posiada obecnie 239 czołgów podstawowych Leopard 2. Sto z nich to pojazdy w wersji A6 (najnowocześniejszymi wersjami są modele A7 i A7+). Leopard 2 to pojazd niemieckiej produkcji, który był pierwszym w dziejach czołgiem III generacji. Nic dziwnego, że Finlandia postawiła na zakup tych wozów, gdyż powszechnie uważa się je za jedne z najlepszych czołgów podstawowych na świecie.

Leopard 2 jest napędzany silnikiem MTU MB 873 Ka 501 o mocy 1500 KM. Po drodze pojazd może poruszać się z prędkością maksymalną 72 km/h, a na pełnym baku jest w stanie pokonać dystans do 550 km. Czołg jest wyposażony w armatę kal. 120 mm oraz dwa karabiny maszynowe MG3. Dodatkowo, po obu stronach wież, znajdują się nieruchome wyrzutnie granatów dymnych.

Finlandia ma także przestarzałe radzieckie czołgi T-72 M1 i T-55M, które są jednak wycofywane z eksploatacji. Oprócz tego Helsinki posiadają bardzo dużo transporterów opancerzonych: ok. 400 radzieckich MT-LB, 62 sztuki wozów Patria AMV oraz ponad 600 egzemplarzy XA-180. Dwa ostatnie pojazdy z tej listy są produkcji fińskiej.

MT-LB został skonstruowany w latach 60. XX w. w Charkowskiej Fabryce Traktorów. Transporter osiąga prędkość maksymalną 61 km/h po drodze oraz ok. 4,5 km/h w wodzie. Zasięg pojazdu wynosi 500 km. MT-LB jest wyposażony w czołgowy karabin PKT kal. 7,62 mm. Pojazd jest napędzany silnikiem wysokoprężnym o mocy 240 KM.

Partia AMV jest fińskim wozem wielozadaniowym, który – dzięki uniwersalnej konstrukcji – może pełnić funkcję transportera opancerzonego, bojowego wozu piechoty, platformy samobieżnego moździerza czy wozu łączności. Pojazd może osiągać prędkość ponad 100 km/h, a jego maksymalny zasięg to 800 km.

XA-180 to współczesny fiński transporter opancerzony produkowany przez firmę Sisu-Auto. Dotąd wyprodukowano ponad 1200 sztuk tych pojazdów, a oprócz Finlandii korzystają z nich m.in. Norwegia, Szwecja i Estonia. XA-180 ma zasięg 900 km, a jego prędkość maksymalna to ok. 95-100 km/h. Pojazd może być wyposażony w wielkokalibrowy karabin maszynowy DSzK lub NSW.

Karabiny i wyrzutnie

Wśród broni wykorzystywanej przez fińską armię warto wymienić również karabin automatyczny RK 62M oraz wyrzutnię NLAW. Pierwsza broń z tej listy jest produkcji krajowej i stanowi podstawowe wyposażenie wojsk lądowych. RK 62M jest nazywany potocznie "fińskim Kałasznikowem", gdyż powstał na bazie radzieckiego AK-47. Zasięg skutecznego ognia tej broni to maksymalnie 300 metrów. Prędkość początkowa pocisku wynosi 715 m/s, a szybkostrzelność teoretyczna to 700 strz./min.

NLAW to lekka wyrzutnia kierowanych pocisków przeciwpancernych opracowana przez szwedzką firmę Saab Bofors Dynamics oraz brytyjską Thales Air Defence. Pociski mogą przebić pancerz o grubości ponad 500 mm, a ich maksymalny zasięg rażenia wynosi 600 m. Finowie posiadają ok. 3 tys. zestawów tej broni.

Lufowa artyleria samobieżna

Fińska artyleria składa się głównie z radzieckich haubic samobieżnych 2S1 Goździk kal. 122 mm (posiada ich na stanie 74 sztuki). Jest to broń bazująca na podwoziu transportera MT-LB. Została opracowana w latach 60. i od tego czasu wyprodukowano ją w ponad 10 tys. egzemplarzach.

Goździk może pomieścić nawet 40 pocisków, które są w stanie razić cele z odległości 15 km lub 23 km (w przypadku zastosowania amunicji rakietowej). Pojazd, na którym jest osadzona haubica, porusza się z prędkością do 60 km/h po drodze, 30 km/h w terenie oraz 4,5 km/h w wodzie.

Finlandia zamówiła ponadto 48 południowokoreańskich dział samobieżnych K9 Thunder kal. 155 mm. Jest to broń produkowana od 1999 r. przez przedsiębiorstwo Samsung Techwin. Podstawowe uzbrojenie K9 Thunder stanowi armata L52 o zasięg do 40 km.

Siły powietrzne

Fińskie Siły Powietrzne dysponują ok. 60 amerykańskimi myśliwcami F/A-18 Hornet, które mają jednak zostać wycofane ze służby ok. 2025 r. Jak pisaliśmy na łamach WP Tech, na następcę tych maszyn wybrano wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35A Lightning II.

Zamówienie o wartości 8,4 mld euro dotyczy zakupu 64 amerykańskich samolotów wraz z kompletem nowoczesnego wyposażenia. Wraz z myśliwcami F-35A Helsinki nabędą m.in. pociski manewrujące AGM-158B JASSM-ER, które są w stanie razić cele z odległości do ok. 1000 km.

Myśliwiec F-35A może poruszać się z prędkością Mach 1,6 (ok. 2 tys. km/h). Maszyna jest wyposażona w technologię stealth, która zmniejsza możliwości jej wykrycia. Maksymalny zasięg samolotu wynosi ponad 2 tys. km.

Marynarka wojenna

Trzon fińskiej marynarki wojennej stanowią stawiacze min oraz okręty rakietowe. Helsinki mają do dyspozycji m.in. po 4 kutry typu Rauma i Hamina oraz dwa stawiacze min typu Hämeenmaa.

Pierwsze jednostki z tej listy weszły do służby na początku lat 90. Są to okręty stanowiące podstawę lekkich sił uderzeniowych. Pełna wyporność kutrów rakietowych typu Rauma wynosi 248 t. Jednostka rozwija prędkość do 30 węzłów (ok. 56 km/h), a na jej uzbrojenie składają się m.in. wyrzutnie pocisków rakietowych RBS-15SF (w liczbie sześciu sztuk) oraz wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych Mistral.

Kutry rakietowe typu Hamina mają pełną wyporność na poziomie 270 t, a ich maksymalna prędkość wynosi 32 węzły (ok. 59 km/h). Na uzbrojenie jednostki składają się m.in. 4 wyrzutnie pocisków rakietowych RBS-15SF oraz armata Bofors kal. 57 mm.