Oficjalne użycie systemu Starstreak. Zestrzelono nim rosyjskiego drona

Według informacji podanych przez Ukrinform, Orłan-10 został zestrzelony w rejonie Charkowa. System Starstreak, za pomocą którego dokonano zniszczenia rosyjskiego drona, został wysłany Ukrainie pod koniec marca. Wyjaśniamy, co to za broń.

Starstreak to nazwa przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego (ang. MANPADS), produkowanego w Wielkiej Brytanii przez firmę Thales Air Defence. Jest to broń podobna do amerykańskich Stingerów, tyle że w tym przypadku pociski są naprowadzane w wiązce laserowej. Rakiety systemu osiągają prędkość maksymalną Mach 3,5 (prawie 4300 km/h), co czyni je najszybszymi na świecie pociskami krótkiego zasięgu typu ziemia-powietrze.