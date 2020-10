Fejsbuczek, kłamczuszek, czyli jak Facebook robi nas w konia [Opinia]

Wniosek z tego jest prosty: Facebook zobaczył, że interesuje mnie konkretny produkt (bo wie, co oglądam na jego stronach) i na tej podstawie pokazał mi reklamę, która może przyciągnąć moją uwagę. Nie mam nic przeciwko temu, chociaż nie jest fanem śledzenia moich poczynań w internecie, to rozumiem, że portal musi na siebie zarabiać, a robi to przez sprzedawanie personalizowanych reklam. Ale nie lubię być robiony w konia.

Grzechy i grzeszki Facebooka

A to tylko niewielki wycinek grzechów giganta. Można by przecież dalej wymieniać: afera Cambridge Analytica, rosnące z powodu social mediów uzależnienia, FOMO (fear of missing out), polaryzacja społeczeństwa. I lista ta zapewne będzie się wydłużała dopóty, dopóki politycy nie przestaną bezczynnie patrzeć, jak rośnie im jeszcze większy potwór technologiczny. Bo przecież sam z siebie ten potwór nie będzie ograniczał swego potencjału.