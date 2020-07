Fale upałów stały się dłuższe w większości krajów świata, donoszą naukowcy

Analiza opublikowana w czasopiśmie Nature Communications wykazała wyraźną tendencję wzrostową całkowitej liczby dni upałów w poszczególnych regionach, a także to, że fale upałów wydłużały się w ciągu ostatnich 70 lat.

Upały to śmierć ludzi

Najgorsze fale upałów zbiegają się z katastrofalnymi wydarzeniami. W południowo-wschodniej Australii najgorszą falą upałów było lato 2009 r., kiedy to z ich powodu w ciągu trzech dni zginęły 374 osoby, a dwa tygodnie później w wyniku pożarów buszu Black Saturday zginęły 173 osoby.

Natomiast największa fala upałów, która dotknęła region Morza Śródziemnego, miała miejsce latem 2003 r. Wtedy to jej konsekwencją była śmierć ok. 70 tys. osób. Upały spowodowały również ponad 13,1 mld EUR strat w rolnictwie i gospodarce leśnej.

– Czas na bezczynność się skończył. Dramatyczne zmiany zachodzące w poszczególnych regionach w zakresie fal upałów oraz gwałtowny wzrost liczby tych wydarzeń, to jednoznaczne wskaźniki, że globalne ocieplenie jest z nami i przyspiesza – powiedziała Perkins-Kirkpatrick z Australian Research Council Centre of Excellence for Climate Extremes, główna autorka badania.