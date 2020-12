WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 2 facebookrada kontrolna Bolesław Breczko 4 godziny temu Facebook. Rada Kontrolna wybrała sprawy do rozpatrzenia Rada Kontrolna jest niezależnym od Facebooka organem, który może decydować o tym, co może, a co nie pojawiać się na portalu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Facebook (Anadolu Agency via Getty Images, Fot: Anadolu Agency) Na początek Rada wybrała sześć spraw, którymi się zajmie. Priorytet miały sprawy, które mogą rzutować na treści dotyczące największej liczby odbiorców. 5 spraw zostało zgłoszonych przez użytkowników, a jedna przez Facebooka. Sprawa nr 001 Użytkownik Facebooka wkleił dwa tweety byłego premiera Malezji, w których napisał: "Muzułmanie powinni być zdenerwowani i powinni zabić miliony Francuzów za masakry z przeszłości" oraz "Ale muzułmanie nie wyznają idei >oko za oko<(...) Francuzi powinni nauczyć się respektować uczucie innych". Facebook usunął post na podstawie zakazu propagowania mowy nienawiści. Użytkownik, który zgłosił sprawę, powiedział, że chciał zwrócić uwagę na słowa byłego ministra. Sprawa nr 002 Użytkownik Facebooka zamieścił zdjęcie martwego dziecka leżącego na plaży. We wpisie zapytał, dlaczego nie ma sprzeciwu wobec Chin za to, co robią z Ughyrami, a także wspomniał o kryzysie uchodźczym oraz morderstwie w redakcji Charlie Hebdo. Facebook usunął post na podstawie zakazu propagowania mowy nienawiści. Użytkownik odwołał się, twierdząc, że chciał zwrócić uwagę, że ludzkie życie jest warte więcej niż religijna ideologia. Sprawa nr 003 Użytkownik Facebooka zamieścił historyczne zdjęcie kościołów w Baku w Azerbejdżanie, twierdząc, że Baku zostało zbudowane przez Ormian i pytając, co się stało z kościołami. Sugerował, że Ormianie odbudowują meczety na ich ziemi, bo są częścią ich historii. Napisał, że niszczą kościoły i nie mają historii, twierdząc, że jest przeciwny "azerskiej agresji i wandalizmowi". Facebook usunął post na podstawie zakazu propagowania mowy nienawiści. Użytkownik odwołał się, twierdząc, że chciał zademonstrować niszczenie pomników historii i kultury. Sprawa nr 004 Użytkownik Instagrama zamieścił zdjęcia kobiecego biustu z opisem, że jest to w ramach zwiększania wiedzy o raku piersi. Na pięciu z nich widoczny był kobiecy sutek. Portal usunął zdjęcia, powołując się na punkty regulaminu dotyczące nagości i aktów seksualnych. Użytkownik odwołał się, mówiąc, że zdjęcia miały związek z "różowym październikiem", akcji poświęconej walce z rakiem piersi. Sprawa nr 005 Użytkownik Facebooka ze Stanów Zjednoczonych zamieścił cytat Josepha Goebbelsa, w którym mówi o potrzebie odnoszenia się do emocji i instynktów zamiast do intelektów i o nieważności prawdy. Facebook usunął post na podstawie przepisów o niebezpiecznych osobach i organizacjach. Użytkownik odwołał się, mówiąc, że cytat jest ważny, bo według niego rząd Stanów Zjednoczonych zmierza w stronę modelu faszystowskiego. Sprawa nr 006 Sprawa zgłoszona przez administratorów Facebooka, którzy ukryli wideo mówiące o rzekomym zakazie używania hydroxychloryny w leczeniu Covid-19. Ukrycie wideo nastąpiło w związku z punktami regulaminu dotyczącymi przemocy i podżegania. Ma być "przykładem" dla Rady Kontrolnej, z czym muszą zmagać się administratorzy. Obecnie Rada Kontrolna czeka na komentarze dotyczące spraw od użytkowników Facebooka. Można je zgłaszać na tej stronie. Następnie sprawy zostaną przydzielone 5-osobowym grupom i rozpatrzone. Od czasu rozpatrzenia Facebook ma 90 dni na zastosowanie się do postanowień (przywrócenie postów i innych usuniętych na tej samej podstawie, jeśli decyzja zostanie zmieniona. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze