F-35 kontrolują niebo nad Bałtykiem. Po raz pierwszy przejmują misję Baltic Air Policing

Cztery myśliwce F-35A Lightning II dotarły do wojskowej bazy lotniczej Ämari, która jest wykorzystywana przez Estońskie Siły Powietrzne. Maszyny będą kontrolować niebo nad Bałtykiem w ramach misji NATO BAP (Baltic Air Policing), co do tej pory było zadaniem sześciu niemieckich Eurofighterów Typhoony.