F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty nad Morzem Północnym

W poniedziałek 29 marca doszło do incydentu nad Morzem Północnym z udziałem dwóch rosyjskich samolotów rozpoznawczych. Jak informuje portal Defence24.pl, maszyny przelatywały nad obszarem, co ostatecznie doprowadziło do poderwania dwóch belgijskich F-16.

Incydent z rosyjskimi samolotami nad Morzem Północnym Źródło: Getty Images , Fot: Marina Lystseva\TASS