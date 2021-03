Polskie F-35A Lightning II. Piloci rozpoczynają szkolenie

F-35A Lightning II zostały zamówione dla Polski w styczniu 2020 roku. 32 maszyny mają zastąpić większość bądź wszystkie Su-22 oraz MiG-29, które obecnie są w użyciu polskiej armii. Nowe F-35A mają trafić do bazy w Łasku, ale pierwsze 6 będzie stacjonować w bazie Luke w Arizonie, gdzie będzie odbywać się szkolenie personelu polskich Sił Powietrznych.

Lockheed Martin F-35 Lightning II to amerykańska rodzina jednomiejscowych, jednosilnikowych, wielozadaniowych samolotów typu stealth. Obecnie znajdują się one na wyposażeniu Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii oraz Niderlandów. W kolejnych latach maszyny mają trafić do Danii i Belgii. Wariant F-35A zamówiony przez Polskę jest najmniejszą i najlżejszą wersją samolotu.