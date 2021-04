F-35 za drogie w utrzymaniu? Armia USA może ma poważne problemy

Zwrócono również uwagę na to, że brak regularnych zakupów części zamiennych w ostatnich latach doprowadził tym momencie do ich notorycznych braków. Zdaniem komisji siły powietrzne, marynarka wojenna i piechota morska nie będą w stanie utrzymać myśliwców F-35, które chcą kupować w kolejnych latach.

Zbiam.pl zwraca uwagę, że obecne koszty utrzymania kupowanych przez siły powietrzne F-35A są o około 47 proc. wyższe niż to, co może wydać obecnie USAF. Nawet jeśli producenci dostarczaliby części zamienne za darmo, to i tak nie rozwiązałoby to problemu, ponieważ koszty utrzymania myśliwców wciąż rosną.