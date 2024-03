Wszedł do zniszczonego abramsa. Tego widoku się nie spodziewał

Do sieci trafiło nagranie przedstawiające jeden ze zniszczonych czołgów M1 Abrams dostarczonych Ukrainie przez władze USA. Na filmie widać rosyjskiego żołnierza (wedle niektórych doniesień ma on należeć do grupy Specnaz), który sprawdza stan czołgu po wcześniejszym najechaniu na minę. Jego wnętrze pozostało nietknięte.