F‑16 lada chwila w Ukrainie. "Rosjanie będą wiedzieć jako pierwsi"

F-16 to najpopularniejszy samolot bojowy na świecie. Przez lata trafił na wyposażenie wielu państw, a jedną z najczęściej wymienianych zalet tej maszyny jest jej dostosowanie do różnego rodzaju uzbrojenia. F-16 może przenosić m.in. pociski rakietowe, pociski przeciwokrętowe, a także bomby CBU-87, CBU-89, GBU-10, GBU-12, Paveway lub JDAM.

Z punktu widzenia Ukraińców szczególnie cenne mogą okazać się transfery pocisków typu powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM. Każdy F-16 jest w stanie jednorazowo przenieść do sześciu sztuk takich pocisków, które wykorzystują aktywny radiolokacyjny układ naprowadzania i pozwalają na rażenie celów od ok. 100 km do nawet 160 km (zależnie od wersji).

Rosjanie szybko odczują pojawienie się F-16

– Pierwszymi, którzy dowiedzą się o pojawieniu się F-16 w Ukrainie będą Rosjanie - ich lotnictwo i inne rosyjskie cele wojskowe, które w pierwszych tygodniach odczują całą moc i wszystkie możliwości, jakie pojawią się w ukraińskim lotnictwie wojskowym wraz z amerykańskimi myśliwcami – stwierdził Dolince.

Względem poradzieckich maszyn, na których cały czas musi opierać się ukraińskie lotnictwo, F-16 to samolot znacznie nowocześniejszy. Posiada liczne systemy elektroniczne ułatwiające pilotom sterowanie i namierzanie celów. Jest przy tym w stanie osiągać prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h) i operować na pułapie do ok. 15 tys. m.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kiedy Ukraina otrzyma F-16?

Państwa NATO, które zobowiązały się do wsparcia Ukrainy myśliwcami F-16 (do tej pory uczyniły to Dania, Holandia, Norwegia i Belgia) deklarują, ze wygospodarowały ze swoich zasobów już kilkadziesiąt egzemplarzy. Do tej pory żaden nie trafił na front, ale lada chwila powinno się to zmienić.

Z informacji podanych przez agencję Reutera powołującą się na wysokie rangą ukraińskie źródło wojskowe wynika, że pierwsze myśliwce F-16 zostaną przekazane ukraińskiej armii w czerwcu bądź w lipcu.

Wytypowani ukraińscy piloci od tygodni przechodzą odpowiednie szkolenia na Zachodzie. W tym tygodniu do Ukrainy trafił natomiast pierwszy symulator lotu myśliwcem F-16. Przekazały go Czechy.