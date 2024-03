F‑16 będą spadać w Ukrainie jak liście z drzew? Eksperci o czarnym scenariuszu

F-16 mogą zmienić sytuację, ponieważ mają lepsze radary i systemy samoobrony, a poza tym pozwalają korzystać z szerokiej gamy uzbrojenia, którym można będzie atakować z większej odległości. Jako przykład podano AIM-120. To pociski rakietowe powietrze-powietrze o zasięgu ok. 75 km, które można wystrzelić bez ryzyka latania nad terenami kontrolowanymi przez Rosjan.

W publikacji na łamach Fobres wyraźnie zaakcentowano, że głównym zadaniem dla ukraińskich pilotów F-16 będzie agresywne polowanie na rosyjskie bombowce, takie jak Su-34. To może wiązać się z licznymi stratami F-16.

Oddzielną kwestią pozostaje to, kiedy Ukraińcy będą mogli zacząć korzystać z większej liczby myśliwców F-16. Już w lutym br. pojawiła się informacja, że myśliwce zostaną wysłane na front z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że do lata do Ukrainy dotrze wyłącznie sześć z 45 myśliwców F-16 obiecanych przez państwa NATO.