Duży problem Ukraińców. Chodzi o rosyjskie bomby

Mariusz Cielma tłumaczy, że KAB (korygowana bomba lotnicza) to w tym wydaniu zwykła bomba odłamkowo-burząca, do której zamontowano skrzydełka i moduł nawigacji satelitarnej. Jest zrzucana z bombowca taktycznego z dużej wysokości, a następnie szybuje, korygując lot na wskazany cel. Jak wyjaśnia, jest to "proste rozwiązanie", które umożliwia Rosjanom operowanie bez konieczności podlatywania nad cel lub blisko linii frontu, gdzie działa ukraińska obrona przeciwlotnicza.

- Bomby korygowane to nie jest nic nowego, na Zachodzie są stosowane od dawna. Nie wymagają zaawansowanej technologii - Rosjanie wykorzystują przy tym klasyczne bomby, których mają dużo, do tego montują prosty moduł, skrzydła i stateczniki. Taka bomba nawet jeśli ma kilkadziesiąt metrów błędu w trafieniu, to "nadrabia" to masą ładunku. Bomby z takimi modułami najczęściej ważą 500 kg, czasami to jest 250 kg – mówi Cielma.