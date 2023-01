USA. Poważne plany względem F-15EX Eagle II

Testy miały udowodnić, że "amerykańskie orły" są w stanie przenosić do dwunastu kierowanych pocisków klasy powietrze-powietrze (AIM-9X Sidewinder oraz AIM-120 AMRAAM). W tym celu aktywowali dwa zewnętrzne pylony na uzbrojenie (znane jako Station 1 i 9). To rozwiązanie było już wykorzystywane w przypadku wcześniejszych wersji F-15.

Przeprowadzone w listopadzie próby zakończyły się sukcesem, co otworzyło drogę do certyfikacji dla przeprowadzenia modernizacji. To bardzo ważny krok, bo jak zauważa serwis Zbiam.pl, głównym zadaniem Boeing F-15EX Eagle II będzie ochrona przestrzeni powietrznej kontynentalnej części kraju. To również może otworzyć nowe możliwości w trwającej dyskusji dotyczącej modernizacji F-15E Strike Eagle.