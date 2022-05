Izraelski żołnierz przyszłości. Będzie to drastyczny skok efektywności

Może się to wydawać trywialne, ale nawet dzisiaj w warunkach wojennych lokalizacja własnych oddziałów w tym chaotycznym środowisku do łatwych nie należy i już nieraz pojawiały się informacje o tzw. "ogniu przyjacielskim" na froncie wschodnim. Z tego względu Izrael pracuje nad dokładnym zminiaturyzowanym lokalizatorem działającym także w środowisku, gdzie GPS nie jest dostępne.

Elbit Systems w swojej informacji wspomniał też o systemie wykrywającym kierunek wrogiego ostrzału, co już jest wykorzystywane w wyspecjalizowanych systemach akustycznej lokalizacji snajperów pokroju francuskiego SLATE od METRAVIB. Ten jest w stanie określić dokładną pozycję strzelca. Przenośna wersja z Izraela będzie zapewne prymitywniejsza, ale informacja skąd ktoś strzela będzie prawie natychmiastowo przesłana do wszystkich zainteresowanych.

Ostatnim etapem jest poprawna prezentacja danych żołnierzowi i do tego właśnie będą służyć gogle lub jak na zdjęciu być może okulary ochronne wykonane w technologi rozszerzonej rzeczywistości oraz wyświetlacze wraz z przyciskami umieszczone na ramionach. Można w uproszczeniu napisać, że żołnierz będzie mógł na żywo zobaczyć to co widzi typowy gracz np. Battlefielda, czy Call of Duty (minimapa plus interfejs zawierający dane uznane za potrzebne).