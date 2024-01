Polska zamówi bezzałogowce MQ‑9B SkyGuardian? Pojawiły się nowe doniesienia

Reapery są dronami klasy MALE (Medium Altitude, Long Endurance – maszyny o średnim pułapie i dużej długotrwałości lotu). To wersja rozwojowa słynnych z czasów wojny z terrorem dronów MQ-1 Predator, zdolna zarówno do prowadzenia działań rozpoznawczych, jak i uderzeniowych.

MQ-9B SkyGuardian od General Atomics, którego nabyciem ma być zainteresowana Polska, to bezzałogowiec klasy HALE (High Altitude, Long Endurance - o dużym pułapie i długotrwałości lotu). Jego konstrukcja bazuje na bezzałogowcach MQ-9 Reaper, ale maszyna posiada nieco inną charakterystykę. Urządzenie zostało zaprojektowane do prowadzenia nieprzerwanych misji przez ok. 40 godzin w każdych warunkach pogodowych - zarówno w dzień, jak i w nocy.