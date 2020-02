Elon Musk znów ma kłopoty. Kolejne opóźnienia ważnego projektu SpaceX

Elon Musk nie może mówić o szczęściu w ostatnich dniach. Wczoraj miał się odbyć kolejny start rakiety Falcon 9 z czwartą już serią satelitów Starlink. Niestety wciąż pojawiają się kolejne trudności.

Start rakiety Falcon 9 z czwartą już serią satelitów konstelacji Starlink miał odbyć się w poniedziałek 27 stycznia. SpaceX planowała relacjonować na żywo to wydarzenie, co mogliśmy mieć szansę zobaczyć tutaj .

Przypominamy, że głównym celem satelitów Starlink jest dostarczenie globalnego internetu w miejsca gdzie do tej pory nie było to możliwe. Docelowo sieć ma składać się z kilkunastu tysięcy satelitów. Jak do tej pory pierwsze próby działania Starlink zakończyły się sukcesem, o czym informował Elon Musk tweetując "z kosmosu". Miliarder przyznał również, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, to już w 2020 roku Starlink będzie w stanie dostarczać internet na terenie USA i Kanady.