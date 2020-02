SpaceX wyśle kolejne 60 satelitów Starlink. Start można zobaczyć na żywo

Nowe satelity SpaceX zostaną wysłane już w środę 29 stycznia o godzinie 9:06 czasu lokalnego (15:06 czasu polskiego) ze stacji lotniczej Cape Canaveral na Florydzie



Satelity dołączą do szybko rosnącej wielkiej konstelacji działającej na niskiej orbicie Ziemi, która ma za zadanie zapewnić dostęp do szerokopasmowego internetu użytkownikom na całym świecie.

Astronomowie nie podzielają entuzjazmu

Dyrektor generalny SpaceX Elon Musk powiedział, że firma będzie potrzebowała co najmniej 400 satelitów na orbicie, żeby zapewnić niewielki zasięg na Ziemi i co najmniej dwa razy tyle, żeby był on "umiarkowany".