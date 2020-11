Elon Musk zapowiada: kolonie SpaceX na Marsie nie będą przestrzegą ziemskich praw

Ambitne plany Elona Muska, co do kolonizacji Marsa, były siłą napędową do założenia SpaceX. Ekscentryczny miliarder w ostatnim oświadczeniu przyznał, że kolonie założone przez jego firmę będą przestrzegać własnych praw, nie respektując praw ziemskich rządów.

Elon Musk, szef SpaceX (NurPhoto via Getty Images, Fot: NurPhoto)