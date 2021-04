Elon Musk wyniósł na orbitę kolejne satelity Starlink. Konkurencja bacznie się przygląda

Elon Musk rozbudowuje konstelację Starlink

Starlink, czyli telekomunikacyjny system satelitarny, ma zapewnić dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu w niemalże każdym miejscu na świecie. Obecnie znajduje się w fazie testów beta, realizowanych w ramach projektu "Better Than Nothing", które obejmują głównie użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.