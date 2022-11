Elon Musk zdecydowanym tonem oznajmił, że aktualny system przyznawania niebieskich znaczników (zweryfikowane konto) na Twitterze, to jakieś nieporozumienie. Podział na panów i chłopów odchodzi w zapomnienie, bo od tej pory wystarczy uiszczenie opłaty na poziomie 8 dolarów miesięcznie .

Władza dla ludzi! Wystarczy subskrypcja za kilka dolarów, a konkretniej mówiąc chodzi o usługę Twitter Blue , która od tej pory przełoży się na zweryfikowane konto, ale nie tylko. Dodatkowe możliwości to m.in. pierwszeństwo w odpowiedziach, wzmiankach i pojawianiu się w wynikach wyszukiwania. Zdaniem Muska powinno to przy okazji pomóc ze zwalczaniem spamu i oszustów.

Na co jeszcze pozwoli niedawne zmodernizowanie Twitter Blue i podniesienie ceny tej usługi? Elon Musk zapowiada, że to również źródło finansowania twórców dostarczających treść . Innymi słowy, w planach jest jakaś rewolucja związana z wynagradzaniem kreatywnych osób będących motorem napędowym platformy.

Niemal każdy lubi czytać ładnie sformułowane wypowiedzi pełne korzyści, a ja nie próbuję temu przeczyć. Zamiast tego proponuję jedynie przejść do sedna sprawy, skupić się na tym, co ma znaczenie dla ludzi odwiedzających platformę, jaką jest Twitter.

Nie wszyscy się z tym zgodzą, lecz w gruncie rzeczy można powiedzieć, że Twitter to idealne miejsce do kłócenia się z innymi ludźmi oraz używania przeróżnych obelg. Krótko mówiąc, często wchodzimy tam po to, żeby się "przekrzykiwać". Elon Musk doskonale zdaje sobie z tego sprawę i nawet nie próbuje tego ukryć. Zamiast tego napisał wprost, że pomysł pobierania opłaty w zamian za możliwość wzajemnego obrażania się podpatrzył u Monty Pythona.