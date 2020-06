Elon Musk uważa, że Starship jest teraz "największym priorytetem" SpaceX

Elon Musk rozesłała maila, do którego dotarło m.in. CNBC. W jego treści informował swoich podwładnych, że od teraz ich uwaga powinna skupiać się na statku kosmicznym Starship. Musk prosił, aby potraktowali go jako "największy priorytet" SpaceX, nawoływał też do "dramatycznego i natychmiastowego" przyśpieszenia prac w tym zakresie.