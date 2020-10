Elon Musk tajemniczy na Twitterze. Informuje o nowym pojeździe od Tesli, a potem kasuje wpis

Elon Musk bardzo często wykorzystuje Twittera do promocji swoich produktów i własnych przekonań. Tym razem ekscentryczny milioner informował o nowym elektrycznym pojeździe, po czym bardzo szybko skasował zamieszczony wpis.

W skasowanym poście Elon Musk poinformował o planach stworzenia nowego pojazdu, jak zauważył serwis Electrek. Miliarder napisał również: "może po prostu lepiej mieć więcej tuneli. Nie ma praktycznego ograniczenia liczby tuneli".

Elon Musk szykuje nowy pojazd

Wiele wskazuje na to, że Elon Musk chce zrealizować projekt pojazdu, który będzie służył do przewozu większej liczby osób. Obecnie firma nie posiada żadnych elektrycznych autobusów w swojej ofercie, a pojazdami mieszącymi "ponadprzeciętną" liczbę pasażerów są jedynie Tesla Model X, czyli siedmioosobowy SUV oraz Tesla Semi, czyli ciężarówka zaprojektowana do przewożenia ładunków.

Skasowany tweet był odpowiedzią na post zamieszczony na Twitterze 14 października. Widać na nim zdjęcie przedstawiające futurystycznie wyglądający pojazd, przypominający autobus. To on wzbudził ogromne zainteresowanie internautów. Można przypuszczać, że nowy pojazd to projekt, który zostanie wykorzystany do transportu w tunelach tworzonych przez The Boring Company.

Elon Musk stale zaskakuje swoimi pomysłami

Przypomnijmy, The Boring Company zajmuje się m.in. infrastrukturą oraz budową tuneli. Obecnie pracuje nad tunelem pod Los Angeles, który pozwoli na zrewolucjonizowanie transportu miejskiego.

Tesla nie przekazała jeszcze żadnych oficjalnych informacji o planach stworzenia pojazdów do przeważenia większej liczby pasażerów. W czerwcu jej przedstawiciele twierdzili jednak, że firma ostatecznie opracuje elektryczne furgonetki, które pomieszczą do 12 osób wraz z ich bagażami i będą wykorzystywane w jednej ze stacji The Boring Company w hrabstwie San Bernardino.

