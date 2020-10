Elon Musk i The Boring Company poddani próbie. Test pokazano na YouTube

Elon Musk i The Boring Company produkują cegły

Proces tworzenia cegieł The Boring Company jest ściśle związany z pracami nad Las Vegas Convention Center. Wszystkie odpady, które powstają w trakcie drążenia tunelu, firma Elona Muska przekształca w cegły. W ten sposób The Boring Company rozwiązuje problemy związane z utylizacją odpadów i jednocześnie zyskuje nowe źródło zysków.

Na kanale "What's Inside?" znany YouTuber sprawdził, co znajduje się we wnętrzu takich cegieł. Przeprowadził test wysokości. Można go obejrzeć na nagraniu zamieszczonym poniżej. Mężczyzna porównał cegłę The Boring Company z czterema innymi cegłami, w tym z cegłą wzmocnioną metalem. Wszystkie są droższe od tych, które oferuje Elon Musk.