Tesla Elona Muska ze Starmanem na pokładzie właśnie zbliżyła się do Marsa

– Starman, który był ostatnio widziany podczas oddalania się od Ziemi, po raz pierwszy zbliżył się do Marsa na odległość poniżej 5 mln mil od Czerwonej Planety – napisała firma SpaceX na Twitterze.

2,1 mld km

Debiutanckie starty nowych rakiet to ryzykowna rzecz, co tłumaczy, dlaczego SpaceX postanowił umieścić Starmana i Roadstera na pokładzie pierwszego startu Falcon Heavy jako atrapę ładunkową. Innym czynnikiem mógł być oczywiście marketing – Tesla to przecież także firma zarządzana przez Muska.