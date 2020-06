Elon Musk potwierdza ambitne plany SpaceX. To będzie pierwszy taki port kosmiczny

Jak podaje Business Insider , w sieci pojawiły się oferty pracy na stanowiska inżynierów, którzy pomogą "zaprojektować i zbudować operacyjną platformę morską, która posłuży do wystrzeliwania rakiet". Chociaż żadna z ofert nie mówi wprost o porcie kosmicznym, to obie oferty pracy znajdują się w bliskim sąsiedztwie Boca Chica, w którym SpaceX testuje swoje statki.

Co więcej, Elon Musk we wtorkowym tweecie poinformował, że SpaceX buduje porty kosmiczne, które "posłużą przyszłym podróżom na Marsa, Księżyc oraz hipersonicznym podróżom dookoła Ziemi". Jednak to kolejne informacje podane przez miliardera mogą być kolejnym dowodem, na to że prace nad oceanicznym portem ruszają już wkrótce.