Elon Musk nuci "Grosza daj Wiedźminowi". Szef SpaceX fanem utworu z serialu Netfliksa

Piosenka "Grosza daj Wiedźminowi" stała się niekwestionowanym hitem sieci. Grono zwolenników popularnego utworu zasilił Elon Musk. Szef SpaceX kolejny raz wspomniał o "Toss A Coin to Your Witcher" na swoim Twitterze, publikując wymowny mem.

Elon Musk, szef firm takich jak SpaceX i Tesla, oprócz prowadzenia aktywnego życia przedsiębiorcy, znany jest również ze swojego zamiłowania do udzielania się w mediach społecznościowych. Charyzmatyczny miliarder często dzieli się z internautami swoimi planami oraz przemyśleniami za pośrednictwem konta na Twitterze. W zeszłym tygodniu zdradził, że jest fanem popularnego utworu "Toss A Coin to Your Witcher" pochodzącego z serialu "Wiedźmin", teraz potwierdził to, udostępniając wymowny mem.