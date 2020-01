Rosyjski chór śpiewa przebój z Wiedźmina. Bije rekordy popularności

Jedni są zachwyceni, inni mają nieco do wytknięcia. Wiedźmin Netflixa nie zawsze jest świetnie odbierany, ale piosenka "Toss a coin to your witcher" to istny fenomen. Rosyjski chór nagrał swoją interpretację utworu. Bije rekordy popularności w sieci.

"Toss a coin to your witcher" z Wiedźmina w kolejnym hitowym wykonaniu (Materiały prasowe)

Memy, przeróbki i coś więcej To już nie pierwszy przejaw popularności "Grosza daj wiedźminowi". Internet przecież zaroił się od memów, przeróbek w różnych stylach (często na rockowo czy metlowo), a nawet powstała inicjatywa zaproszenia odtwórcy roli Jaskra do Polski. Fani chcieliby, aby Joey Batey zagrał na Open'er Festival.

Nie ma jeszcze w tej sprawie oficjalnego komunikatu zainteresowanych. Nadzieja jest. Możliwe, że serialowy Jaskier pojawi się na scenie - nie ma odmowy, choć brak jakiegokolwiek komunikatu też nie jest tak pozytywny. Za to piosenka, którą wykonuje, a napisały Sonya Belousova i Giona Ostinelli, dostała kolejne wcielenie.

A może Wiedźmin po rosyjsku i chóralnie? Internauci są zachwyceni pomysłem i samym wykonaniem. To co prawda nie język polski, ale i tak rosyjski daje dużo więcej ducha słowiańskości niż oryginalna angielska wersja. Przy okazji to ciekawsze doświadczenie niż zwykłe słuchanie "Toss a coin to your witcher" w wersjach z różnym dubbingiem.