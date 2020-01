Wiedźmin: Toss A Coin to Your Witcher ma już liczne covery. Wybraliśmy najlepsze

Fenomen piosenki "Toss A Coin to Your Witcher" (pol. "Grosza daj Wiedźminowi") mógł zaskoczyć samych twórców serialu "Wiedźmin". Fani swoją miłość do twórczości serialowego Jaskra pokazali, tworząc własne wersje utworu. Wybraliśmy najlepsze covery, jakie znaleźć można na YouTubie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Piosenka Jaskra Toss A Coin to Your Witcher to wielki hit (Netflix)

Piosenka "Grosza daj Wiedźminowi" pobija kolejne rekordy popularności w serwisie YouTube. Piosenka w wykonaniu Joeya Bateya, czyli serialowego Jaskra ma już ponad 11 mln wyświetleń, a fani chcą, by artysta pojawił się na tegorocznym Open'erze 2020.

Nie dziwi więc, że na YouTubie nie zabrakło również przeróbek i coverów w najróżniejszych wersjach. Największą popularnością zdecydowanie cieszy się "Toss A Coin to Your Witcher" w wersji heavy metalowej ballady i takich przeróbek znajdziemy w serwisie najwięcej. Ta poniżej ma ponad 1,3 mln wyświetleń:

Wśród popularnych wersji znajdziemy także przeróbkę linii melodycznej do wersji klubowej. Zdecydowanie nie sprawdziłaby się na dworze królewskim, ale na karnawałowej imprezie, czemu nie:

Dla miłośników nieco bardziej klasycznych dźwięków, polecamy "Toss A Coin to Your Witcher" w wersji instrumentalnej, na skrzypcach:

No koniec ciekawa wariacja piosenki w wersji gitarowej. Ta konkretna cieszy się dużą popularnością w serwisie ponieważ zdradza, jak samodzielnie nauczyć się grać "Toss A Coin to Your Witcher". Jeśli będziecie chcieli spróbować swoich sił, zainspirujcie się poniższym wideo: