Elon Musk szaleje na scenie. Pokazał, że ma wszystko oprócz… poczucia rytmu [Zobacz wideo]

Elon Musk to człowiek wielu talentów. Ale jak się okazuje i on ma słabsze strony. Jedną z nich są jego umiejętności taneczne i poczucie rytmu, co udowodnił w trakcie wizyty w fabryce Tesli w Szanghaju.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Elon Musk i jego nietypowy taniec (Youtube.com, Fot: Bloomberg Markets and Finance)

Elon Musk pojawił się na specjalnej scenie w nowopowstałej fabryce Tesli w pobliżu Szanghaju (pierwszej fabryce firmy poza Stanami Zjednoczonymi).

Elon Musk w formie

Musk opowiadał o modelu Tesla 3, kiedy niespodziewanie zyskał szansę na pokazanie czegoś zupełnie innego. Po raz kolejny wszystkich zaskoczył.

CEO Tesli był tak szczęśliwy, że zaczął tańczyć. A przynajmniej tak to wyglądało. W trakcie swojego "show" pokazał dość ciekawy układ taneczny.