Elon Musk i SpaceX z historyczną misją. Inspiration 4 wielką szansą dla młodej Amerykanki

Hayley Arceneaux, bo o niej mowa, to 29-letnia Amerykanka, która na co dzień pracuje jako asystentka medyczna w szpitalu dziecięcym St Jude w Memphis . Placówka ta jest jej dobrze znana, gdyż w wieku 10 lat sama walczyła tam o życie.

Amerykanka już jako młoda dziewczynka udowodniła, że jest niezwykle odważna i nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Teraz ma zamiar pokazać to po raz kolejny, biorąc udział w historycznej misji firmy SpaceX. 29-letnia Hayley będzie oficerem medycznym załogi. - Moja walka z rakiem przygotowała mnie do tego typu podróży. Sprawiła, że stałam się twarda, nauczyła mnie też oczekiwać nieoczekiwanego i zawsze iść naprzód - mówi w wywiadzie dla The Associated Press.