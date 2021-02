Jedna z gwiazd straciła 150 tysięcy złotych. Anna Lewandowska ostrzega

Prezenterka Agnieszka Hyży przyznała, że do niej również dzwoniono i to znacznie wcześniej niż do Lewandowskiej czy Gessler. Zwróciła uwagę, po rozmowie z innymi osobami, że oszuści dzwonią do celebrytów co najmniej od zeszłego tygodnia, ale nikt nie ma pojęcia, skąd oszuści mogą mieć ich numery.