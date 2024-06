Eksplozja i pożar w Mesko. To kluczowe zakłady zbrojeniowe dla Polski

Do eksplozji miało dojść w poniedziałek 10 czerwca 2024 r. przed południem. W jej następstwie wybuchł pożar. Jak informuje w rozmowie z Wirtualną Polską podkom. Jarosław Gwóźdź, rzecznik prasowy komendy powiatowej policji w Skarżysku-Kamiennej, do wybuchu doszło w jednym z magazynów na terenie zakładów metalowych Mesko . Wskutek zdarzenia życie stracił 59-letni pracownik zakładu.

Zestawy rakietowe PIORUN to uzbrojenie, które zostało wprowadzone do służby w 2019 r. Sprawdziło się także podczas wojny na Ukrainie, gdzie między innymi zostało użyte do zestrzelenia cennego rosyjskiego śmigłowca Ka-52 Aligator. Maksymalna prędkość rozwijana przez pociski wystrzelone z tego zestawu wynosi ok. 2100 km/h. Ich donośność sięga minimalnie 400 m i maksymalnie 6,5 km. Wiemy, że w zakładach Mesko trwają już prace nad zestawem Piorun nowej generacji. który będzie oferował jeszcze lepsze parametry.