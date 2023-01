Polska amunicja na SHOT SHOW 2023. Mesko chce zawojować rynek amerykański

Polska firma pochwaliła się w mediach społecznościowych podpisaniem umowy z amerykańską firmą Century Arms, co umożliwi Mesko eksport swojej amunicji na rynek amerykański. Ten jest ogromny , ponieważ legali posiadacze broni z pojedynczych stanów USA, potrafią zużywać więcej amunicji niż posiadacze broni w całej Uni Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku doszło do wycofania z rynku amerykańskiego producentów amunicji z Rosji. Wywołało to w szczególności braki z dostępnością amunicji do broni pochodzenia rosyjskiego, ponieważ w USA ze względu na import taniej amunicji rosyjskiej lokalna produkcja lub import z innych źródeł był nieopłacalny.