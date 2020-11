Ekspert: Mamy coraz mniej czasu. Miasta i państwa mogą przestać istnieć

"Miasta i państwa mogą przestać istnieć"

– To ważne, żeby odbudowywać teraz ekonomię, ale jeśli nie zatrzymamy wzrostu globalnej średniej temperatury poniżej 1,5 stopnia (w stosunku do epoki przedindustrialnej), to spowodujemy ogromny problem – powiedział Guardianowi Ban Ki-moon, były sekretarz generalny ONZ. Polityk stwierdził, że "miasta i państwa na całym świecie mogą po prostu przestać istnieć w świecie ze średnią temperaturą cieplejszą o 3 stopnie C, a do takiego stanu prowadzą obecne emisje, dlatego trzeba podwoić wysiłki".