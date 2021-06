Dziwne skutki COVID-19? Naukowcy nie są w stanie ich wyjaśnić

Część pacjentów zgłaszała również inne zmiany na paznokciach, które występowały ok. 4-5 tygodni po przejściu COVID-19. Badacze ustalili, że są one inaczej powiązane z infekcją. Są to zmarszczki Beau, które powstają w wyniku zahamowania wzrostu paznokci w wyniku stresu lub dużego obciążenia organizmu. Zakażenie koronawirusem może dostatecznie obciążyć organizm.