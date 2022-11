Dziura w koronie Słońca. Możemy spodziewać się burzy geomagnetycznej

W kornie Słońca pojawiła się dziura, o czym informuje Space Weather. Ten ciemniejszy i chłodniejszy niż otaczająca go plazma obszar odpowiada za powstanie wiatru słonecznego, który zmierza w kierunku naszej planety. Zdaniem ekspertów w nadchodzącym czasie może on doprowadzić do powstania burzy geomagnetycznej klasy G1. Wyjaśniamy, co to znaczy.